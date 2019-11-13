Петербуржец получил шесть лет за смертельное избиение

Суд в Петербурге рассмотрел дело о смерти от тяжких телесных повреждений. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Суд в Петербурге рассмотрел дело о смерти от тяжких телесных повреждений. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Красносельский районный суд Петербурга вынес приговор по делу Сергея Кореневского. Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности.

Мужчине назначено наказание в виде 6 лет в колонии строгого режима со штрафом 460 тыс. рублей. Обвинительное заключение по делу утверждено, сообщает прокуратура Петербурга.

Суд установил, что Кореневский в октябре 2018 года находился в доме на улице Добровольцев. В ходе пьяного конфликта он нанес своему оппоненту не менее четырех ударов по голове. Потерпевший упал и ударился затылком об пол.

Мужчина был госпитализирован, но врачи не смогли ему помочь. От полученных повреждений он скончался в больнице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителя города Кириши судят за убийство женщины. Погибшая и обвиняемый жили вместе. Смертельный конфликт между ними произошел в июле 2019 года.