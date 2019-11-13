Легковушка сбила двух школьниц на пешеходном переходе в Выборге

В Выборге две школьница попали под колеса легкового автомобиля.

Как сообщает УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел на перекрестке улиц Приморской и Гагарина. Второклассницы переходили проезжую часть по пешеходному переходу. В этом момент на них наехал «Опель». За рулем автомобиля находилась 37-летняя женщина.

Известно, что одна из девочек получила легкие травмы.

Сейчас проводится проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Московском районе Петербурга произошла авария. Kia Rio столкнулся с Hyundai Solaris, в результате чего вылетел на тротуар, где сбил пешехода и столкнулся с припаркованными авто.