СПбГУ уволил обвиняемого в убийстве доцента за «аморальный поступок»

СПбГУ уволил обвиняемого в убийстве доцента за &#171;аморальный поступок&#187;
Олег Соколов. Фото: rvio.histrf.ru

Обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко доцента Олега Соколова уволили из СПбГУ.

Олег Соколов уволен из ВУЗа в соответствии с приказом от 11 ноября по п.8, ч. 1, ст. 81 Трудового кодекса РФ (совершение работником, аморального проступка, несовместимого с продолжением работы), сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу университета.

В понедельник, 11 ноября, суд арестовал доцента СПбГУ Олега Соколова. Несмотря на то, что на заседании Соколов плакал и призывал его арестовать, его адвокат просил суд о домашнем аресте для доцента. В итоге его отправили под стражу на два месяца, до 8 января.

Напомним, 9 ноября 63-летнего доцента СПбГУ выловили из реки Мойки с переохлаждением, у него в рюкзаке нашли травматический пистолет и отрезанные женские руки. Полиция считает, что это останки Ещенко, с которой у Соколова были отношения. Перед тем, как расчленить ее тело, он выстрелил в аспирантку из обреза мелкокалиберной винтовки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что преподаватель СПбГУ принимал в своей квартире гостей, когда в ней присутствовала убитая студентка. На следующий день он принял решение избавиться от тела, распилив его новой пилой.

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