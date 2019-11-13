Поезд переехал мужчину на станции «Ручьи»

Тело погибшего уже увезли с места инцидента. На вид ему не больше 35 лет.

Все случилось сегодня вечером, 13 ноября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Мужчина переходил железную дорогу на станции «Ручьи», когда на него наехал поезд. Столкновение стало причиной летального исхода – на место прибыла карета скорой помощи и забрала тело. Медики уже зафиксировали факт смерти.

«Пока стоит скорая, ждём полицию, факт смерти зафиксирован… мужчина 30-35 лет.. больше пока не известно», — поделилась наблюдениями свидетель.

Петербуржцы в комментариях считают, что участок дороги слишком опасен – людям приходится слишком долго идти по путям.

«Вот так мы ходим каждый день»,

— пишет одна из местных жительниц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржца сбили с ног на Приморском из-за неработающего светофора.