Поезд переехал мужчину на станции «Ручьи»

Поезд переехал мужчину на станции &#171;Ручьи&#187;
Фото: https://vk.com/spb_today

Тело погибшего уже увезли с места инцидента. На вид ему не больше 35 лет.

Все случилось сегодня вечером, 13 ноября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Мужчина переходил железную дорогу на станции «Ручьи», когда на него наехал поезд. Столкновение стало причиной летального исхода – на место прибыла карета скорой помощи и забрала тело. Медики уже зафиксировали факт смерти.

«Пока стоит скорая, ждём полицию, факт смерти зафиксирован… мужчина 30-35 лет.. больше пока не известно», — поделилась наблюдениями свидетель.

Петербуржцы в комментариях считают, что участок дороги слишком опасен – людям приходится слишком долго идти по путям.

«Вот так мы ходим каждый день»,

— пишет одна из местных жительниц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржца сбили с ног на Приморском из-за неработающего светофора.

поезд пострадавший ручьи
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Студентку СПбГУ застрелили во сне, хотя Соколов говорил о конфликте
Поезд переехал мужчину на станции «Ручьи»
Петербуржца сбили с ног на Приморском из-за неработающего светофора
В ДТП на Ланской пострадал человек
КС разрешил изымать имущество у друзей и родственников коррупционеров
В Выборге две школьницы угодили под колеса автомобиля
Строительство высокоскоростной трассы Москва — Петербург завершилось
Сотрудницу петербургского онкодиспансера уволили из-за жалобы президенту