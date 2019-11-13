Петербуржца сбили с ног на Приморском из-за неработающего светофора

Недалеко от места инцидента расположился ТРК «Меркурий».

Об этом стало известно сегодня, 13 ноября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на Приморском шоссе недалеко от ТРК «Меркурий». Петербуржец переходил дорогу, когда на него наехал автомобиль. По предварительным данным, все случилось из-за неработающего светофора.

Сотрудники ДПС уже прибыли на место. Пока непонятно, как сильно пострадал пешеход.

«Девушка до 20 лет, жива. Сбили перед мною на пешеходном переходе. Остановился, она говорила, ей ноги накрыли»,

— пишет один из комментаторов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ДТП на Ланской пострадал человек. Там столкнулись два автомобиля – «Гранта» и «Ауди». Как именно все произошло – не совсем понятно.