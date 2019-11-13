В ДТП на Ланской пострадал человек

В ДТП на Ланской пострадал человек
Фото: https://vk.com/spb_today

Очевидцы сообщают, что кого-то из участников аварии могли госпитализировать

Об этом стало известно сегодня вечером, 13 ноября. Обо всем рассказывают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на перекрестке Ланской и Новосибирской. Там столкнулись два автомобиля – «Гранта» и «Ауди». Как именно все произошло – не совсем понятно. Свидетели уточняют, что кому-то из участников аварии понадобилась помощь врачей.

«Прохожие говорят – «Ауди тоже увезли на эвакуаторе»,

— говорится в посте.

«Какой стабильный перекресток, раз в неделю аккурат ДТП»,

— подметил один из комментаторов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Выборге две школьницы угодили под колеса автомобиля. Легковушка сбила двух девочек-подростков в Выборгском районе. «Опель» «не заметил» школьниц на пешеходном переходе.

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