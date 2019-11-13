В Выборге две школьницы угодили под колеса автомобиля

Легковушка сбила двух девочек-подростков в Выборгском районе. «Опель» «не заметил» школьниц на пешеходном переходе.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ленобласти, ученицы не дошли до школы буквально несколько метров, когда попали под колеса иномарки. Инцидент произошел около 8 утра в среду, 13 ноября, на пересечении улиц Приморской и Гагарина. За рулем «Опеля» находилась 37-летняя женщина.

Пострадавшими стали две девочки-второклашки, одна из них получила легкие травмы. На данный момент полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Пискаревском шоссе малолитражка врезалась в фонарный столб, в результате чего автомобиль буквально «обнял» осветительную мачту. Пострадавшего водителя извлекли из салона, впоследствии мужчину забрала скорая помощь.