В Выборге две школьницы угодили под колеса автомобиля

В Выборге две школьницы угодили под колеса автомобиля
Девочки переходили дорогу по "зебре". Фото: pixabay.com

Легковушка сбила двух девочек-подростков в Выборгском районе. «Опель» «не заметил» школьниц на пешеходном переходе.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ленобласти, ученицы не дошли до школы буквально несколько метров, когда попали под колеса иномарки. Инцидент произошел около 8 утра в среду, 13 ноября, на пересечении улиц Приморской и Гагарина. За рулем «Опеля» находилась 37-летняя женщина.

Пострадавшими стали две девочки-второклашки, одна из них получила легкие травмы. На данный момент полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Пискаревском шоссе малолитражка врезалась в фонарный столб, в результате чего автомобиль буквально «обнял» осветительную мачту. Пострадавшего водителя извлекли из салона, впоследствии мужчину забрала скорая помощь.

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