На Пискаревском иномарка «обняла» фонарный столб

На пересечении Пискаревского проспекта и Маршала Блюхера легковушка на скорости около 80 километров в час врезалась в столб. Автомобиль фактически «обмотало» вокруг него.

Инцидент произошел в среду, 13 ноября. О дорожно-транспортном происшествии рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «Вконтакте». По словам свидетелей аварии, водитель легковушки ехал по проспекту Маршала Блюхера, подразумевая, что его пропустят.

Однако владелец «Фольксвагена Джетты», как предположили интернет-пользователи, считал по-другому. В результате столкновения, малолитражку развернуло и автомобиль на скорости 80 км/ч «обнял» фонарный столб. Водителя вытащили из покорёженного транспортного средства, через десять минут пострадавшего увезла скорая помощь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала об аварии во Всеволожском районе Ленобласти. Иномарка насмерть сбила женщину, переходившую трассу в неположенном месте.