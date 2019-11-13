Во Всеволожском районе «Ауди» насмерть сбила женщину

На трассе Всеволожского района Ленобласти произошло смертельное ДТП, иномарка сбила женщину, переходившую дорогу в неположенном месте.

Трагический инцидент произошел вечером 12 ноября на 178-м километре автодороги Северная – Магистральная. По информации пресс-службы УГИБДД по Петербургу и области, 42-летний мужчина за рулем Audi A6 сбил женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась до приезда медиков.

По информации сообщества «Дорожный инспектор», погибшая переходила дорогу вне пешеходного перехода, а на её одежде не было светоотражателей. правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о дорожно-транспортном происшествии на Гражданском проспекте с участием скорой помощи и «Шкоды». К счастью, авария обошлась без пострадавших.