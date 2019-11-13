Участники ДТП со Skoda Octavia и «скорой» на Гражданской отделались испугом

В Калининском районе Северной столицы столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи. Авария произошла накануне вечером, 12 ноября.

Все случилось около десяти часов вечера. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД РФ, водители легковушки Skoda Octavia и «скорой» не поделили дорогу на пересечении проспектов Непокоренных и Гражданского.

В результате произошедшего обошлось без пострадавших. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все детали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожно-транспортном происшествии на Магнитогорской улице. При повороте столкнулись большегруз и легковушка.