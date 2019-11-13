Тягач снес легковушку при повороте с Магнитогорской

Тягач снес легковушку при повороте с Магнитогорской
Транспорты попали в ДТП при повороте с Магнитогорской улицы. Фото: vk.com/spb_today

В Красногвардейском районе Северной столицы произошло дорожно-транспортное происшествие. Участниками аварии стали большегруз и легковой автомобиль.

Все случилось сегодня днем, 13 ноября, на съезде с Магнитогорской улицы. На опубликованных фотографиях видно, что оба участника совершали поворот на прилегающую территорию, когда произошло столкновение.

В комментариях к записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» пользователи разошлись во мнениях, говоря о виновнике ДТП. Большинство юзеров уверены, что водитель большегруза должен был убедиться в безопасности маневра. Но, видимо, этого не сделал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о тройном ДТП. Легковушки «встретились» на Большеохтинском мосту.

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