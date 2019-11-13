«Паровозик» из трех машин спровоцировал крупную пробку на Большеохтинском мосту

В аварию попали три автомобиля. Фото: vk.com/spb_today

В аварию попали три автомобиля. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге перед заездом на Большеохтинский мост произошло массовое дорожно-транспортное происшествие.

«Со стороны Охты», — уточнил место происшествия автор записи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Участниками аварии в Красногвардейском районе города стали три легковых автомобиля. Судя по опубликованным кадрам, водители не соблюдали дистанцию, в момент произошедшего. «Паровозик» объезжают по встречной полосе.

Пользователь также добавил в социальной сети «ВКонтакте», что на участке собирается крупная пробка. Участники ожидают сотрудников ГАИ.

Сведения о состоянии водителей не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о водителе, который ездил по поддельному водительскому удостоверению. Теперь мужчина будет объясняться перед судом.