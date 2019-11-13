Маленькую девочку увезли в тяжелом состоянии после ДТП на Стачек

Ребенок вместо с отцом переходил дорогу, когда на них наехал автомобиль «Яндекс. такси».

Все случилось сегодня вечером, 13 ноября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на проспекте Стачек, участниками стали мужчина, два маленьких ребенка и таксист. Семья переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, когда их сбил с ног автомобиль. Мальчик не пострадал, а вот его сестре и отцу повезло меньше. На место прибыла карета скорой помощи – медики диагностировали серьезные травмы у семилетней девочки, а вот мужчина находится в состоянии средней тяжести, уточнили в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку и выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пенсионерка погибла в ДТП в Приозерском районе. Вероятно, всему виной отсутствие светофора. Пенсионерка получила серьезные травмы и скончалась на месте.