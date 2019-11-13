Пенсионерка погибла в ДТП в Приозерском районе

Женщина переходила дорогу по «зебре», когда на нее наехала легковушка.

Все случилось сегодня вечером, 13 ноября. Обо всем рассказали в отделе пропаганды УГИБДД МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла в поселке Суходолье в Приозерском районе. Пожилая женщина переходила дорогу по «зебре», когда ее с ног сбил автомобиль «Шкода». За рулем сидел мужчина 1960 года рождения. Что стало причиной инцидента – пока не удалось выяснить. Вероятно, всему виной отсутствие светофора. Пенсионерка получила серьезные травмы и скончалась на месте. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что поезд переехал мужчину на станции «Ручьи». Тело погибшего уже увезли с места инцидента. На вид мужчине не больше 35 лет. Петербуржцы в комментариях считают, что участок дороги слишком опасен – людям приходится долго идти по путям.