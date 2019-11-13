В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка

В &#171;Артеке&#187; во сне умерла 15-летняя девочка
Фото: pixabay.com

Школьница приехала отдохнуть в детский лагерь, но ей было не суждено вернуться домой.

Об этом стало известно 13 ноября. Обо всем сообщает «Комсомольская правда – Северный Кавказ». Все случилось в международном детском лагере «Артек». Девятиклассница приехала туда в субботу из Дагестана, вечером девочка легла спать и уже не проснулась. Утром ее обнаружили бездыханной. Что могло стать причиной инцидента – до сих пор выяснить не удалось. По предварительным данным, проблем со здоровьем у ребенка не было – по крайней мере, в справках сказано, что хронических заболеваний она не имела.

«У нее могли быть проблемы с сердцем, однако официально эта информация нигде не подтверждается»,

— сообщает «КП — Северный Кавказ» (Ставрополь).

Уже возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что студентку СПбГУ застрелили во сне, хотя Соколов говорил о конфликте.

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