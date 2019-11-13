В Гатчинском районе в аварии погиб пенсионер

Мужчина переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Все случилось в среду, 13 ноября. Обо всем сообщили в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла на 22-м километре дороги «Красное Село – Гатчина – Павловск». Ее участниками стали автомобиль «Мицубиси» и 66-летний мужчина. Пенсионер переходил дорогу, когда на него наехала машина, управляемая 37-летним водителем. В результате пешеход получил серьезные травмы, которые стали причиной летального исхода. По предварительным данным, ДТП случилось из-за плохого освещения – владелец иномарки мог просто не заметить мужчину.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что маленькую девочку увезли в тяжелом состоянии после ДТП на Стачек. На место прибыла карета скорой помощи – медики диагностировали серьезные травмы у семилетней девочки, а вот мужчина находится в состоянии средней тяжести.