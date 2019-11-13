Ксения Собчак разругалась с Никитой Михалковым из-за слов о свадьбе

Телеведущая намекнула, что фильмы режиссера не так уж хороши, как он думает.

Об этом стало известно 13 ноября. Обо всем телеведущая Ксения Собчак высказалась в своем Instagram-аккаунте. Она отметила, что Никита Михалков широко обсуждал ее свадьбу с Константином Богомоловым на телеканале «Россия 24». Так, он, например, задавался вопросом: пришлось ли супругам воспользоваться ритуальными услугами, чтобы арендовать катафалк. Ксения Собчак высмеяла такое предположение, заявив, что в фильмы Никиты Михалкова делаются не всерьез.

«А вы в последнее время то, что снимаете, вы это всерьез снимаете, Никита Сергеевич, или «как бы»? Я вот верю в искренность ваших последних художественных высказываний, пусть они и производят впечатление тончайшего троллинга…»

— написала Собак.

Также телеведущая напомнила, что режиссер получает деньги из госбюджета, а она праздновала свадьбу за свой счет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью.