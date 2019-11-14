Волочкова сидит на экстремальной диете и тает на глазах

Балерина поделилась набором продуктов, которые употребляет, чтобы сбрасывать вес.

Фотографию Анастасия Волочкова выложила в Instagram-аккаунте. В тележке звезды оказались лишь листья салата, обезжиренный тан, острый перец и грибы. Танцовщица убеждена, что есть мясо нельзя, поэтому отказалась от него. Голод Анастасия Волочкова, желающая похудеть запивает кефиром. Такую диету нельзя назвать сбалансированной и полезной, считают подписчики звезды и призывают ее начать есть. Судя по последним фотографиям, которые выкладывала звезда, она очень похудела. Балерина, которая никогда не отличалась полнотой, вдруг начала таять на глазах – на достигнутом Анастасия Волочкова останавливаться не хочет.

«Вам больше не нужно худеть. Очень худенькая, стройная, подтянутая. Начинайте кушать»,

— попросили пользователи Анастасию, но она никак не реагирует на комментарии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Анастасия Волочкова обвинила мать в сделанном аборте.