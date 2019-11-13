Хейтеры Селены Гомес выживают ее из Instagram

Девушка рассказала, что ей надоело читать комментарии о том, как сильно она поправилась.

Обо всем девушка рассказала в интервью с Giving Back Generation. Певица призналась, что у нее диагностировали волчанку, которая влияет на ее вес. Селене Гомес приходится петь медикаменты и беречь свое здоровье, но негативные комментарии в сети пошатнули ее психику. Она отметила, что не акцентировала внимание на фигуре, пока ее не начали критиковать. При этом вины звезды в происходящем нет.

Из-за нападок хейтеров Селена Гомес решила реже заходить в Instagram. Сейчас она если что-то и публикует, то старается не читать комментарии подписчиков.

«Я не собираюсь выставлять себя напоказ перед всеми и слушать, что они обо мне говорят»,

— заявила певица.

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