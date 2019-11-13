Ученые уверены, что пожилые люди могут понимать собак

Ученые уверены, что пожилые люди могут понимать собак
Фото: pixabay.com

Способность появляется с возрастом – конечно, речь идет об эмоциях питомца.

К таким выводам пришли ученые из Общества научных исследований имени Макса Планка. Своими выводами они поделились в Naked Science. Добровольцами в эксперименте выступили 166 человек разного пола и возраста. Им предложили рассказать, что испытывает то или иное животное. Чем взрослее был человек, тем проще ему было распознать счастье, гнев и прочие эмоции. А вот дети с заданием справлялись хуже. Получается, взрослые люди приобретают с опытом умение лучше понимать четвероногих. Дети же неплохо понимают, счастлив питомец или нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что депутаты Петербурга предлагают приравнять собак-помощников к поводырям. Поправки предлагается внести в федеральный закон о социальной защите инвалидов. Цель законопроекта — повысить качество жизни людей с инвалидностью.

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