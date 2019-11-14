Швейцарские ученые выяснили, что белый шум улучшил слух

Швейцарские ученые выяснили, что белый шум улучшил слух
Исследователи наблюдали за слуховой корой - частью мозга, которая обрабатывает звуковые стимуляции. Фото:pixabay.com

В ходе исследования ученые из Швейцарии провели эксперимент и выяснили, что белый шум и оптогенетика улучшили слух людей.

Оказалось, что на фоне белого шума слух становился более острым. Он помогает более эффективно отличать звуки друг от друга за счет ограничения активности нейронов слуховой коры.

Изначально ученые предполагали, что дополнительный звук может усложнить задачу распознания, но в ходе проведения эксперимента результаты оказались противоположными.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые выяснили возраст реки Нил и удивились. Эксперты уверяют, что реке Нил целый 30 миллионов лет – если не больше.

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