В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна

В Москве убили 40-летнего чемпионата мира по тайскому боксу Ашота Боляна. Тело спортсмена нашли на Нахимовском проспекте с простреленной головой.

Боляна обнаружили между домами 59 и 61 вечером 13 ноября. Он лежал на парковке у автомобиля Infinti без признаков жизни, сообщает «Пятый канал».

По предварительным данным, причиной смерти стал выстрел. Пуля пришлась на область головы.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Личность нападавшего устанавливается.

Ашот Болян — трехкратный чемпион мира по тайскому боксу по версии WPKA, мастер спорта международного класса и обладатель Кубка Азии по кикбоксингу. Имя спортсмена наиболее известно в Армении и России. Аболян также возглавлял Всемирную ассоциацию армянских спортивных федераций и Департамент по спорту Всемирного армянского конгресса (ВАК).