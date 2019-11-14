Полицейские задержали злоумышленника, укравшего кошелек у петербурженки в вагоне метро

В метрополитене Петербурга неизвестный похитил кошелек у женщины. Злоумышленника удалось задержать на месте происшествия.

Преступный инцидент произошел в среду, 13 ноября, при проезде от станции метро «Маяковская» до станции метро «Гостиный двор». Мужчина вытащил кошелек из сумки 55-летней женщины.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, общая сумма ущерба составила 3 тыс. 300 рублей. Задержанным оказался 50-летний мужчина. Похищенное изъяли.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Оказалось, что гражданин ранее был неоднократно судим за аналогичные преступления.

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