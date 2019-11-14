В Петербурге уничтожили 558 килограмм некачественного масла

Продукт не соответствовал требованиям по показателям качества. Фото:ursn.spb.ru

Продукт не соответствовал требованиям по показателям качества. Фото:ursn.spb.ru

В дом—интернат для престарелых и инвалидов пресекли поставки некачественного сливочного масла.

Сотрудники Россельхознадзора отправили его образцы в лабораторию. В них обнаружили жиры растительного прохождения. С помощью системы «Меркурий» был обнаружен поставщик продукции. Поставщиком оказался ООО «Масленица».

В ходе внеплановой выездной поездки на производство были выявлены нарушения. Обнаружили, что контейнеры для хранения молочной продукции не соответствовали санитарным нормам, а документы о проведении мойки и дезинфекции отсутствовали.

В отношении ООО «Масленица» возбуждены дела об административных правонарушениях. Также Россельхознадзором было выдано постановление о направлении на уничтожение продукции общим объемом 558,2 кг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники Россельхознадзора не пропустили в Псковскую область сгущённое молоко, форель и тушёнку из Республики Беларусь.