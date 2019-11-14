В Кронштадте завершают первый этап реконструкции ограды «служительских флигелей»

Первый этап реконструкции исторической ограды «служительских флигелей» на Флотской улице в Кронштадте подходит к завершению. Восстановление началось летом 2019 года.

Завершить реставрацию планируют в следующем году, рассказал глава Кронштадтского района Петербурга Олег Довганюк.

На первом этапе рабочие провели демонтаж фундамента ограды. «Родные» камни вынимались и подвергались пескоструйной обработке. Внутри кладки для усиления прочности использовали современные кирпичи.

«Часть утраченных звеньев ограды пришлось отливать заново по историческим образцам», — отметил Довганюк.

Работы выполняет ООО «Револис». Проект подразумевает реставрацию ограды «служительских флигелей» — комплекса из шести жилых домов, построенных для матросов Кронштадтского адмиралтейства в 1785 — 1788 годах. Комплекс относится к объектам культурного наследия.