В Кронштадте завершают первый этап реконструкции ограды «служительских флигелей»

В Кронштадте завершают первый этап реконструкции ограды &#171;служительских флигелей&#187;
Реставрация исторической ограды. Фото: gov.spb.ru

Первый этап реконструкции исторической ограды «служительских флигелей» на Флотской улице в Кронштадте подходит к завершению. Восстановление началось летом 2019 года.

Завершить реставрацию планируют в следующем году, рассказал глава Кронштадтского района Петербурга Олег Довганюк.

На первом этапе рабочие провели демонтаж фундамента ограды. «Родные» камни вынимались и подвергались пескоструйной обработке. Внутри кладки для усиления прочности использовали современные кирпичи.

«Часть утраченных звеньев ограды пришлось отливать заново по историческим образцам», — отметил Довганюк.

Работы выполняет ООО «Револис». Проект подразумевает реставрацию ограды «служительских флигелей» — комплекса из шести жилых домов, построенных для матросов Кронштадтского адмиралтейства в 1785 — 1788 годах. Комплекс относится к объектам культурного наследия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге завершаются работы по реставрации фасада дачи Ф.В. Громова в Лопухинском саду.

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