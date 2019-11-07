Завершается реставрация дачи Громова в Петербурге

Завершается реставрация дачи Громова в Петербурге
Фасад дачи Громова. Фото:kgiop.gov.spb.ru

Работы по реставрации фасада дачи Ф.В. Громова в Лопухинском саду идут к завершению.

Реставрационные работы проводились за счет бюджета Санкт-Петербурга и началось в 2016 году. На данный момент памятник архитектуры уже избавляют от строительных конструкций. Всего на реставрацию было выделено 230 млн рублей.

В ходе проведения ремонтных работ был укреплен фундамент здания, восстановлена кладка дымовых труб, отремонтирована крыша и перекрытия стен, очищены подвалы. Также был проведен ремонт и частичная замена слуховых окон, столярных заполнений, крылец.

В процессе проведения работ были обнаружены новые памятники архитектуры. Мраморные скульптуры, живопись сохранились в отличном состоянии, в дальнейшем живопись также подвергнут реставрации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что завершились работы по реставрации восточного фасада Казанского собора.

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Завершается реставрация дачи Громова в Петербурге