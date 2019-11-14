Прокуратура проверила объект культурного наследия

Прокуратура проверила объект культурного наследия
В адрес университета прокуратурой было внесено представление. Фото:baltphoto.ru

Прокуратурой Петроградского района были проведены проверки по исполнению законодательства об охране объектов культурного наследия регионального значения.

В ходе проверки выяснилось, что «СанктПетербургский государственный морской технический университет» на праве оперативного управления владеет нежилым зданием на Кронверкский проспекте, 5 литера «А». Данное здание было построено в 1913-1914 годах и является объектом культурного наследия.

В его помещении обнаружили множество нарушений требований законодательства. В холле первого этажа здания была установлена гипсокартонная перегородка, зашит дверной проем, отсутствовало дверное заполнение.

Проведение работ по перепланировке в указанных помещениях не согласовывались с государственными органами.

По факту данных нарушений в отношении университета возбудили дело об административном правонарушении.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, в ходе опроса, туристы назвали Петербург городом с самыми интересными памятниками истории и культуры в России.

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