Пострадавшая в ДТП пенсионерка получила 250 тысяч после решения суда в Петербурге

Пострадавшая в ДТП пенсионерка получила 250 тысяч после решения суда в Петербурге
Пенсионерке выплатят 250 тыс. рублей в счет компенсации причиненного морального вреда. Фото: Pixabay

Прокуратура Северной столицы провела проверку по факту травмирования пенсионерки в результате аварии.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в октябре прошлого года. Пожилая женщина ехала в автобусе, когда случилась авария. Она получила тяжкие телесные повреждения.

Как сообщили в прокуратуре города, услуги по перевозке оказывало АО «АТП-31». Исковое заявление пострадавшей было предъявлено в Красногвардейский районный суд к автопредприятию о возмещении компенсации женщине.

В результате суд взыскал с АО «АТП-31» 250 тыс. рублей за причиненный моральный ущерб.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что прокуратура добивается взыскания денежных средств с виновника аварии. ДТП произошло в Петербурге еще в 2016 году.

моральный ущерб новости спб суд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Тилль Линдеманн «подрался» с космонавтом на Дворцовой под ...
В Петербурге будут судить женщину, заморившую голодом своего маленького ребенка
Пострадавшая в ДТП пенсионерка получила 250 тысяч после решения суда в Петербурге
Ученые работают над созданием спрей-повязки для ран
На Международный культурный форум в Петербург приехало рекордное число гостей
Движение на северном участке ЗСД полностью перекроют в ночь на 15 ноября
АвтоВАЗ стал проверять отечественные автомобили по-новому
В Петербурге «жигули» протаранили несколько машин на Обводном