Пострадавшая в ДТП пенсионерка получила 250 тысяч после решения суда в Петербурге

Прокуратура Северной столицы провела проверку по факту травмирования пенсионерки в результате аварии.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в октябре прошлого года. Пожилая женщина ехала в автобусе, когда случилась авария. Она получила тяжкие телесные повреждения.

Как сообщили в прокуратуре города, услуги по перевозке оказывало АО «АТП-31». Исковое заявление пострадавшей было предъявлено в Красногвардейский районный суд к автопредприятию о возмещении компенсации женщине.

В результате суд взыскал с АО «АТП-31» 250 тыс. рублей за причиненный моральный ущерб.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что прокуратура добивается взыскания денежных средств с виновника аварии. ДТП произошло в Петербурге еще в 2016 году.