Прокуратура добивается взыскания денег с виновника ДТП

Прокурор Кронштадтского района требует взыскать сумму в размере более 380 тыс. рублей в пользу Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования РФ с виновника ДТП, затраченных на лечение местного жителя.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга, в мае 2016 года ответчик, нарушив ПДД, совершил ДТП, в результате которого пешеходу причинен тяжкий вред здоровью. Потерпевший проходил лечение в СПб ГБУЗ «Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы», а затем продолжил лечение в СПб ГБУЗ «Городская больница № 40».

Счет на лечение оплачен из средств Фонда социального страхования.Суд удовлетворил иск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что прокуратура Кировского района смогла добиться защиты интересов пострадавшего, обратившись в суд для взыскания с виновника ДТП компенсация в размере 200 тысяч рублей в пользу пенсионера.