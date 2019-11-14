Фургон оставил пассажирский автобус без стекол на Невском

В центре Северной столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта и фургона. Авария случилась в четверг, 14 ноября, на Невском проспекте.

По словам свидетелей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», виновником произошедшего стал водитель фургона Ford Transit. На опубликованных снимках видно, что у автобуса разбито большое боковое стекло. Фургон оказался на тротуаре.

«По касательной задел 181 автобус», — написал автор записи в социальной сети «ВКонтакте».

Обошлось без пострадавших.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на Обводном канале. Виновником аварии стали «жигули».