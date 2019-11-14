В Петербурге «жигули» протаранили несколько машин на Обводном

Досталось и движущимся в том же направлении автомобилям. Фото: https://vk.com/spb_today

Досталось и движущимся в том же направлении автомобилям. Фото: https://vk.com/spb_today

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга автомобиль отечественного производства с номерами Великого Новгорода устроил аварию на персечении набережной Обводного канала и Бронницкой улицы.

Инцидент произошел в четверг, 14 ноября, около 8:30 утра. О дорожно-транспортном происшествии рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам свидетеля аварии, на перекрестке набережной Обводной канала и улицы Бронницкой автомобиль выехал на встречную полосу. На кадрах видеоролика, приложенного к публикации, заметно, что после этого «жигули» буквально протаранили две машины.

Очевидцы отмечают, что пострадавших аварии не было. Однако официального подтверждения о причинах произошедшего и количестве пострадавших пока нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что «Хёндай» и «Шкода» не разъехались на пустой дороге в районе Трамвайного перехода.