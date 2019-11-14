Hyundai Tucson и Skoda Kodiaq не поделили пустую дорогу на Трамвайном проспекте

Hyundai Tucson и Skoda Kodiaq не поделили пустую дорогу на Трамвайном проспекте
Одна из иномарок вылетела с проезжей части. Фото: vk.com/spb_today

В Кировском районе в Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. Одна из них вылетела на тротуар.

Авария случилась сегодня днем, 14 ноября, На Трамвайном проспекте. По словам очевидцев, практически пустую дорогу не смогли поделить Hyundai Tucson и Skoda Kodiaq. Что стало причиной столкновения пока неизвестно.

В комментариях к записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» пользователи предположили, что участники попали в аварию из-за повышенной скорости.

Точные причины столкновения и информация о состоянии водителей не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о перевернутом микроавтобусе. Машина снесла ограждения.

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