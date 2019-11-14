Неизвестные подожгли детскую площадку на Хошимина

В Выборгском районе Петербурга неизвестные подожгли детскую площадку. Все произошло сегодня днем, 14 ноября, на улице Хошимина.

Со слов очевидцев в сообществе «Шувалово – Озерки Выборгский район», пожарные оперативно прибыли к месту происшествия. На опубликованных кадрах видно, что огонь охватил лестницу сооружения.

Автор отметил, что площадку подожгли намеренно. Так ли это, пока неизвестно.

В комментариях пользователи предположили, что виновниками инцидента могут быть подростки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожно-транспортном происшествии на Невском проспекте. Участниками аварии стали фургон и общественный транспорт.