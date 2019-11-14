Великий князь Георгий Романов попал в аварию в Петербурге

Великий князь Георгий Романов попал в аварию в Петербурге
Георгий Романов находился на переднем сиденье перевернувшегося микроавтобуса. Фото: vk.com/spb_today

Наследник императорской фамилии и глава Дома Романовых оказался участником ДТП на Синопской набережной в Северной столице.

Инцидент произошел в четверг, 14 ноября. Георгий Романов был обследован медиками и, к счастью, они не обнаружили никаких травм. Однако 38-летнему князю придется пройти дополнительное обследование. Наследник царского рода приехал в Петербург, чтобы посетить Международный культурный форум, пишет Интерфакс.

Напомним, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП с участием микроавтобуса, который врезался в ограждение и перевернулся, однако на тот момент не было информации о пострадавших. Георгий Романов находился внутри транспортного средства, и лишь чистая случайность уберегла главу Дома Романовых от серьезных травм. Отмечается, что если бы микроавтобус занесло в другую сторону, князь мог оказаться в Неве.

авария великий князь георгий романов глава дома романовых дтп синопская набережная
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Великий князь Георгий Романов попал в аварию в Петербурге
Участники культурного форума попытались определить судьбу исторического ...
Водители Петербурга жалуются на перекрытие Минского переулка
Во «ВКонтакте» назвали причину введения дизлайков
Неизвестные подожгли детскую площадку на Хошимина
Пулково навязывает авиаперевозчикам использование телетрапа
Комиссия ЗакСа Петербурга проверит Федерацию профсоюзов
Жительница Девяткино пожаловалась на рекламу пластики груди в фитнес-клубе