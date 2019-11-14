Великий князь Георгий Романов попал в аварию в Петербурге

Наследник императорской фамилии и глава Дома Романовых оказался участником ДТП на Синопской набережной в Северной столице.

Инцидент произошел в четверг, 14 ноября. Георгий Романов был обследован медиками и, к счастью, они не обнаружили никаких травм. Однако 38-летнему князю придется пройти дополнительное обследование. Наследник царского рода приехал в Петербург, чтобы посетить Международный культурный форум, пишет Интерфакс.

Напомним, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП с участием микроавтобуса, который врезался в ограждение и перевернулся, однако на тот момент не было информации о пострадавших. Георгий Романов находился внутри транспортного средства, и лишь чистая случайность уберегла главу Дома Романовых от серьезных травм. Отмечается, что если бы микроавтобус занесло в другую сторону, князь мог оказаться в Неве.