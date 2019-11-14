На Планерной легковушка вылетела на встречку и устроила ДТП

Вечером 14 ноября на Планерной улице напротив ТРК «Монпасье» произошло ДТП, в результате которого образовалась пробка.

По словам свидетелей произошедшего, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и протаранил припаркованные автомобили.

«На Планерной, напротив ТРК Монпасье, у въезда на парковку. Судя по всему вылетел на встречку , задел припаркованные автомобили. Службы все на месте. Пробка в обе стороны, полосы перекрыты все. Объезжайте», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной Сети «Вконтакте».

На Планерной улице образовалась плотная пробка.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС и скорая.

О пострадавших не сообщается.

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