Коллеги доцента Соколова оплатили его адвокатскую защиту

Коллеги доцента Соколова оплатили его адвокатскую защиту
Олег Соколов. Фото: rvio.histrf.ru

Александр Почуев, адвокат обвиняемого в убийстве доцента Олега Соколова, рассказал, что защиту бывшего преподавателя СПбГУ оплатили коллеги.

По словам Почуева, у Соколова на данный момент нет денег, поэтому «скромный адвокатский гонорар» ему выплатили его знакомые- историки, сообщает РИА «Новости».

Он также сообщил, что Олег Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, хочет помочь ее близким с похоронами.

По словам адвоката, Соколов тоже хотел бы оказать материальную помощь. Он также добавил, что обвиняемый не расценивает это как «откуп», а лишь надеется «смягчить трагедию».

В понедельник, 11 ноября, суд арестовал доцента СПбГУ Олега Соколова. Несмотря на то, что на заседании Соколов плакал и призывал его арестовать, его адвокат просил суд о домашнем аресте для доцента. В итоге его отправили под стражу на два месяца, до 8 января.

Напомним, 9 ноября 63-летнего доцента СПбГУ выловили из реки Мойки с переохлаждением, у него в рюкзаке нашли травматический пистолет и отрезанные женские руки. Полиция считает, что это останки Ещенко, с которой у Соколова были отношения. Перед тем, как расчленить ее тело, он выстрелил в аспирантку из обреза мелкокалиберной винтовки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что преподаватель СПбГУ принимал в своей квартире гостей, когда в ней присутствовала убитая студентка. На следующий день он принял решение избавиться от тела, распилив его новой пилой.

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Коллеги доцента Соколова оплатили его адвокатскую защиту
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