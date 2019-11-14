На Варшавской произошло ДТП с мотоциклом

По словам очевидцев, мотоциклист влетел в Porsche Cayenne. Фото: vk.com/spb_today

По словам очевидцев, мотоциклист влетел в Porsche Cayenne. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 14 ноября на Варшавской улице произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла.

По словам очевидцев, мотоциклист влетел в Porsche Cayenne.

В результате ДТП пострадали два человека, в том числе байкер. Его состояние оценивается как тяжелое.

На фотографиях, которые опубликованы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной Сети «Вконтакте», видно, что у иномарки разбита левая дверь и выбито стекло.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером 14 ноября на Планерной улице напротив ТРК «Монпасье» произошло ДТП, в результате которого образовалась пробка.