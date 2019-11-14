«Зенит» прокомментировал возможный переход Ибрагимовича

«Зенит» прокомментировал возможный переход Ибрагимовича
Златан Ибрагимович.Фото: .instagram.com/iamzlatanibrahimovic

В петербургском «Зените» не стали опровергать информацию о возможном переходе шведского нападающего Златана Ибрагимовича.

В пресс-службе «сине-бело-голубых» не стали опровергать переговоры с Ибрагимовичем, сообщает РБК. Кроме того, в «Зените» отметили, что это «интересная версия», и предложили следить за их Twitter.

Накануне стало известно, что «Лос-Анджелес Гэлакси», за который на протяжении двух последних сезонов выступал Ибрагимович, объявил об уходе шведского нападающего. Контракт, который истекает 31 декабря, продлен не будет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что игроки сине-бело-голубых Малком и Эммануэль Маммана, получившие травмы, восстанавливаются согласно планам медиков. Вскоре футболисты вернутся на поле. Ожидается, что Малком пополнит основной состав уже к началу зимнего сезона.

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