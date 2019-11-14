В Петербурге суд отправил подозреваемого в хищении денег банка под домашний арест

По решению суда он будет находиться под домашним арестом до 17 декабря 2019 года. Фото: Pixabay

По решению суда он будет находиться под домашним арестом до 17 декабря 2019 года. Фото: Pixabay

Смольнинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, отказав следствию в страже, в отношении Вячеслава Шишлова, подозреваемого в хищении у банка более чем 100 млн рублей.

По решению суда он будет находиться под домашним арестом до 17 декабря 2019 года.

По версии следствия, Шишлов, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, похитил денежные средства СПб АКБ «Таврический» на общую сумму 129 909 100 рублей 99 копеек, сообщили gazeta.spb.ru в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Шишлов вину не признает.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на сотрудников Министерства образования и науки заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. С 2012 года в министерстве в рамках федеральной целевой программы велась работа по разработке и внедрению информационной системы стоимостью 364,7 млн рублей.