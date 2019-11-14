В Петербурге эвакуировали отель Solo Sokos

По словам очевидцев, вокруг все оцеплено. Фото: vk.com/spb_today

По словам очевидцев, вокруг все оцеплено. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 14 ноября экстренно эвакуировали Solo Sokos Hotel Palace Bridge в Биржевом переулке.

По словам очевидцев, вокруг все оцеплено. На место прибыли кареты скорой помощи, сотрудники полиции и пожарные автомобили.

«Люди выведены на улицу и пока не знают, что происходит», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной Сети «Вконтакте».

По предварительной информации, кто-то из эвакуированных подкинул дымовую шашку.

Сейчас проводится проверка. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что чир-данс-шоу в Доме молодежи прервала эвакуация. Посетителей вывели на Большой проспект Васильевского острова вечером в пятницу.На Васильевском острове Санкт-Петербурга эвакуировали Дом молодежи, сообщили очевидцы в социальных сетях.