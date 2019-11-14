В квартире на Светлановском проспекте загорелся балкон

Вечером 14 ноября в квартире дома №46/1 на Светлановском проспекте в Калининском районе произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 18.15. Пламя охватило балкон двухкомнатной отдельной квартиры, который выгорел на площади три квадратных метра.

На ликвидацию пожара потребовалось полчаса.

В ликвидации пожара участвовали 11 человек личного состава от МЧС, три единицы техники.

Информации о пострадавших не поступало. О причинах возгорания пока ничего неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Северной столицы спасатели тушили пожар в квартире жилого дома. ЧП произошло накануне, 13 ноября, на Будапештской улице, 32. Соответствующий сигнал поступил дежурному части в 23:46. К месту происшествия были направлены восемь сотрудников на двух единицах спецтехники.