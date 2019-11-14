Родители убитой аспирантки побывали в квартире доцента Соколова

Родители убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко побывали в квартире доцента Олега Соколова на Набережной реки Мойки.

Как сообщает 78.ru, родители Ещенко забрали из квартиры Соколова вещи, принадлежавшие девушке. Отец убитой девушки сказал, что они не уедут из Петербурга до тех пор, пока не заберут тело дочери из морга. Мужчина не стал называть дату похорон, потому что, по его словам, хоронить нечего.

В понедельник, 11 ноября, суд арестовал доцента СПбГУ Олега Соколова. Несмотря на то, что на заседании Соколов плакал и призывал его арестовать, его адвокат просил суд о домашнем аресте для доцента. В итоге его отправили под стражу на два месяца, до 8 января.

Напомним, 9 ноября 63-летнего доцента СПбГУ выловили из реки Мойки с переохлаждением, у него в рюкзаке нашли травматический пистолет и отрезанные женские руки. Полиция считает, что это останки Ещенко, с которой у Соколова были отношения. Перед тем, как расчленить ее тело, он выстрелил в аспирантку из обреза мелкокалиберной винтовки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что преподаватель СПбГУ принимал в своей квартире гостей, когда в ней присутствовала убитая студентка. На следующий день он принял решение избавиться от тела, распилив его новой пилой.