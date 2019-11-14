Владелец поджёг свой ларёк с шавермой во время рейда ККИ

Комитет по контролю за имуществом(ККИ) проводил традиционный рейд, во время которого хозяин ларька с шавермой решил его поджечь перед тем, как чиновники собирались его разобрать.

Инцидент произошел 14 ноября на улице Дудко в Невском районе около дома № 27к4, сообщает 78.ru.

Мужчина, который является владельцем ларька поджег штору, но представители ККИ сорвали её, а затем залили остатки огня водой.

Сотрудники ведомства в ответ на сопротивление подали заявление в полицию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что комитет по контролю за имуществом (ККИ) провел рейд в Центральном и Адмиралтейском районах Петербурга. Сотрудники ведомства прикрыли десятки точек незаконной торговли. За один день было освобождено 20 земельных участков, изъято около 1 тыс. 300 товаров и составлено 19 протоколов об административных нарушениях.