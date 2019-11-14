Три машины выстроились в «паровозик» на проспекте Большевиков

Три машины выстроились в «паровозик» на проспекте Большевиков
В результате ДТП никто не пострадал.Фото: Pixabay

Вечером 14 ноября в Красногвардейском районе произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей.

На проспекте Большевиков, в районе дома № 32, собрался «паровозик» из иномарок, сообщает 78.ru.

По словам одного из водителей, первый автомобиль резко затормозил. Остальные участники не успели отреагировать, в результате чего произошло столкновение.

В результате ДТП никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пенсионерка погибла в ДТП в Приозерском районе. Вероятно, всему виной отсутствие светофора. Пенсионерка получила серьезные травмы и скончалась на месте.

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Три машины выстроились в «паровозик» на проспекте Большевиков
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