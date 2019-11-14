Врио президента Боливии Жанин Аньес назначила нового главу полиции

Врио президента Боливии Жанин Аньес назначила нового главу полиции
Напомним, Моралес объявил об отставке 10 ноября. Фото: Pixabay

Временно исполняющая обязанности президента Боливии сенатор Жанин Аньес назначила нового командующего национальной полиции.

Новым главой полиции назначен полковник Родольфо Монтеро, сменивший на этом посту Юри Кальдерона, сообщает газета Deber.

Напомним, Моралес объявил об отставке 10 ноября, после нескольких недель протестов и требования к нему со стороны армии уйти с занимаемого поста. После отставки Моралеса Жанин Аньес будет считаться руководителем Боливии, пока граждане республики на выборах не изберут нового президента. До отставки Моралеса она была вторым вице-спикером сената.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что подавший в отставку президент Боливии вылетел в Мексику. Об этом сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в своем Twitter. Он отметил, что жизнь и здоровье Моралеса вне опасности.

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Врио президента Боливии Жанин Аньес назначила нового главу полиции
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