Эво Моралес назвал условие, при котором он вернется в Боливию

Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что вернется на родину, если парламент не утвердит его прошение об отставке, направленное в воскресенье.

«Мое заявление об отставке находится в (законодательной) ассамблее, если ассамблея не примет его, я возвращаюсь. Сейчас я чувствую, что способен умиротворить Боливию», — заявил он, сообщает газета Universal.

Напомним, Моралес объявил об отставке 10 ноября, после нескольких недель протестов и требования к нему со стороны армии уйти с занимаемого поста. К политическому кризису в Боливии привели итоги выборов, на которых Моралес объявил о своей победе. Оппозиционеры обвинили его в нарушениях. После ухода главы государства власть в стране перешла ко второму вице-спикеру сената Боливии Жанин Аньес.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Москве согласились признать Жанин Аньес временным президентом этой южноамериканской страны. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков.