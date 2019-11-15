Тарантино рассказал о планах после «Однажды в Голливуде»

Американский режиссер Квентин Тарантино рассказал, какими проектами планирует заняться после фильма «Однажды в… Голливуде».

Как режиссер признался, что не сразу приступил к съемкам, когда писал сценарий к фильму, сообщает Variety. Он добавил, что написал пьесу, а затем пять эпизодов для сериала.

«Сейчас пишу книгу и, надеюсь, в марте следующего года закончу ее. Затем, теоретически, поставлю пьесу, сделаю телешоу, и уже после всего этого буду думать о десятом фильме», — рассказал режиссер.

Ленту «Однажды в… Голливуде» критики называют «прощанием Тарантино с 60-ми» (1960-е года в США — эпоха экономического процветания, расцвета гуманизма, движения хиппи и общих надежд на возможность построения радужного будущего, многими считающаяся «золотым веком» страны). Её действие происходит аккурат в 1969-м году в Лос-Анджелесе, где экс-кинозвезда со своим верным дублёром не очень успешно пытаются решить свои профессиональные и личные проблемы — а «золотая эпоха» стремительно движется к закату.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что режиссер Квентин Тарантино предположил, что перестанет снимать кино, о чем сообщил GQ Australia 3 июля. Тарантино признался, что хочет уйти на пике своего мастерства — если девятый фильм “Однажды в Голливуде” хорошо примут, то десятого может и не быть.