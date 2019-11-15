Глава «Газпрома» не согласен с прогнозами на зиму

Миллер считает, что синоптики что-то напутали, ведь уже сейчас в некоторых регионах очень холодно.

Об этом стало известно 14 ноября. Слова главы «Газпрома» Алексея Миллера цитирует «Интерфакс». Он заявил, что прогноз руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда на грядущую зиму кажется ему неправдоподобным. Синоптик уверяет, что зима будет «розовой», то есть мягкой, без шокирующих морозов и холодов. Миллер уверяет, что уже сейчас в России погода оставляет желать лучше и ему не верится, что станет теплее.

«И по прогнозам, если говорить о среднемесячных значениях, температура будет существенно ниже, чем прошлой зимой»,

— убежден он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что КАД и федеральные дороги Ленобласти зимой будут убирать 319 спецмашин.

«Все необходимые противогололедные материалы заготовлены в стопроцентном объеме и распределены по базам подрядных организаций», — уточнили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».