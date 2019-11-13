КАД и федеральные дороги Ленобласти зимой будут убирать 319 спецмашин

Дорожники завершили подготовку к зимней уборке федеральных трасс Ленинградской области и КАД Санкт-Петербурга. На расчистку дорог направят 319 единиц спецтехники.

«Все необходимые противогололедные материалы заготовлены в стопроцентном объеме и распределены по базам подрядных организаций», — уточнили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На расчистку КАД направят 70 единиц спецтехники, в том числе 57 комбинированных дорожных машин, три роторных снегоочистителя, семь экскаваторов и погрузчиков и три снегоочистительных трактора. Обрабатывать трассу от гололеда будут песком, пескосоляной смесью и реагентами.

Расчистку и обработку федеральных дорог Ленобласти обеспечат 249 единиц техники. Все оборудование оснащено навигационно-связными терминалами ГЛОНАСС/GSM. Таким образом, в любое время можно проверить количество машин, выполняющих уборку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчинском районе Ленобласти усилят контроль за уборкой дворов и дорог.