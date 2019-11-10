Контроль за уборкой дорог и дворов Гатчины усилят после критики Нещадим

Контроль за уборкой дорог и дворов Гатчины усилят после критики Нещадим
На рабочей встречи обсудили уборку Гатчины. Фото: Администрация Гатчинского района

Глава Гатчинского района Ленобласти Людмила Нещадим раскритиковала работу коммунальных служб. Контроль за уборкой дворов и дорог решено усилить.

В администрации Гатчинского района прошла рабочая встреча с коммунальными службами города по вопросам уборки и подготовки к зимнему периоду. Этому предшествовали многочисленные жалобы местных жителей.

«Снег мы с вам не успели убрать, посыпать мы с вами не успели и совершенно логично, что жители нас засыпали жалобами через всевозможные источники», — сказала Нещадим.

Руководители коммунальных служб отметили, что работают по графику. Однако для более качественной уборки не хватает спецтехники и людей.

Содержание дорог и дворов Гатчины по итогам встречи взято на особый контроль.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дороги Ленобласти для борьбы с обледенением будут обрабатывать жидким солевым раствором.

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